Borsa şirketlerinin piyasa değeri24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:28
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 900 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|48.587.806.638
|1,49
|Garanti Bankası
|40.656.000.000
|0,84
|Akbank
|39.208.000.000
|0,82
|Tüpraş
|33.230.627.840
|2,84
|Turkcell
|29.436.000.000
|1,74
|Enka İnşaat
|29.200.000.000
|0,82
|Bim Mağazalar
|28.368.384.000
|7,58
|İş Bankası (C)
|28.304.811.300
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|27.125.000.000
|1,02
|Yapı ve Kredi Bank.
|23.229.391.031
|0,59
|Ford Otosan
|22.159.966.500
|6,35
|Aselsan
|20.679.600.000
|1,92
|İskenderun Demir Çelik
|19.691.000.000
|1,43
|Sabancı Holding
|19.159.392.912
|0,65
|Türk Telekom
|19.110.000.000
|2,42
|Türk Hava Yolları
|17.664.000.000
|0,53
|Arçelik
|13.892.971.895
|1,59
|Anadolu Efes
|12.221.052.628
|1,02
|Vakıflar Bankası
|11.975.000.000
|0,42
|Şişe Cam
|11.340.000.000
|0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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