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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-12-09 19:00:03 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 828 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding47.801.678.2431,10
Ereğli Demir Çelik47.390.000.0001,18
Ford Otosan42.986.475.0009,01
Bim Mağazalar41.653.920.0007,75
ASELSAN40.629.600.0002,52
Enka İnşaat40.152.000.0000,82
Garanti Bankası38.976.000.0000,64
Turkcell33.968.000.0001,67
Akbank32.240.000.0000,55
İş Bankası (C)29.474.803.5000,46
Türk Telekom27.685.000.0002,58
İskenderun Demir Çelik27.173.000.0001,24
Yapı ve Kredi Bankası24.749.860.2620,53
Tüpraş23.915.033.6002,47
Şişe Cam21.534.394.8150,99
Sabancı Holding21.485.453.3930,59
Arçelik20.190.758.7651,59
Vakıflar Bankası17.770.582.3290,40
Türk Hava Yolları16.974.000.0000,39
Sasa Polyester16.799.200.0006,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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