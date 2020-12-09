Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 828 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.801.678.243
|1,10
|Ereğli Demir Çelik
|47.390.000.000
|1,18
|Ford Otosan
|42.986.475.000
|9,01
|Bim Mağazalar
|41.653.920.000
|7,75
|ASELSAN
|40.629.600.000
|2,52
|Enka İnşaat
|40.152.000.000
|0,82
|Garanti Bankası
|38.976.000.000
|0,64
|Turkcell
|33.968.000.000
|1,67
|Akbank
|32.240.000.000
|0,55
|İş Bankası (C)
|29.474.803.500
|0,46
|Türk Telekom
|27.685.000.000
|2,58
|İskenderun Demir Çelik
|27.173.000.000
|1,24
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.749.860.262
|0,53
|Tüpraş
|23.915.033.600
|2,47
|Şişe Cam
|21.534.394.815
|0,99
|Sabancı Holding
|21.485.453.393
|0,59
|Arçelik
|20.190.758.765
|1,59
|Vakıflar Bankası
|17.770.582.329
|0,40
|Türk Hava Yolları
|16.974.000.000
|0,39
|Sasa Polyester
|16.799.200.000
|6,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)