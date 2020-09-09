Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 503 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.411.040.000
|8,20
|Aselsan
|37.756.800.000
|2,52
|Enka İnşaat
|37.688.000.000
|0,86
|Koç Holding
|37.632.727.062
|0,92
|Turkcell
|31.746.000.000
|1,63
|Ereğli Demir Çelik
|31.605.000.000
|0,89
|Ford Otosan
|30.283.533.000
|7,30
|Garanti Bankası
|28.392.000.000
|0,49
|Akbank
|25.428.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|24.430.000.000
|2,28
|İş Bankası (C)
|22.589.849.400
|0,36
|Tüpraş
|21.248.069.120
|2,10
|İskenderun Demir Çelik
|20.851.000.000
|1,08
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.316.455.132
|0,39
|Sabancı Holding
|16.098.787.016
|0,46
|Vakıflar Bankası
|15.895.883.534
|0,36
|Türk Hava Yolları
|14.973.000.000
|0,37
|Arçelik
|14.879.535.074
|1,39
|Şişe Cam
|13.972.500.000
|0,91
|Sasa Polyester
|12.782.000.000
|4,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)