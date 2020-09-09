Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 508 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.289.600.000
|8,18
|Aselsan
|38.076.000.000
|2,54
|Enka İnşaat
|37.464.000.000
|0,85
|Koç Holding
|37.303.060.316
|0,92
|Turkcell
|31.746.000.000
|1,63
|Ereğli Demir Çelik
|31.465.000.000
|0,88
|Ford Otosan
|30.423.897.000
|7,33
|Garanti Bankası
|28.350.000.000
|0,49
|Akbank
|25.480.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|24.325.000.000
|2,27
|İş Bankası (C)
|22.544.849.700
|0,36
|İskenderun Demir Çelik
|20.851.000.000
|1,08
|Tüpraş
|19.858.242.560
|1,96
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.231.984.619
|0,39
|Sabancı Holding
|15.976.362.780
|0,46
|Vakıflar Bankası
|15.895.883.534
|0,36
|Türk Hava Yolları
|14.876.400.000
|0,36
|Arçelik
|14.757.903.997
|1,38
|Şişe Cam
|13.972.500.000
|0,91
|Sasa Polyester
|12.831.800.000
|4,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)