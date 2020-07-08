Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 368 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.367.216.115
|1,14
|Bim Mağazalar
|42.686.160.000
|9,12
|Aselsan
|36.822.000.000
|2,55
|Turkcell
|36.014.000.000
|1,93
|Enka İnşaat
|35.728.000.000
|0,90
|Garanti Bankası
|34.272.000.000
|0,62
|Akbank
|30.732.000.000
|0,57
|Ereğli Demir Çelik
|30.205.000.000
|0,90
|Türk Telekom
|29.050.000.000
|2,92
|Ford Otosan
|25.633.975.500
|6,38
|İş Bankası (C)
|24.164.838.900
|0,41
|Tüpraş
|22.036.889.600
|2,08
|İskenderun Demir Çelik
|21.721.000.000
|1,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.103.982.056
|0,48
|Vakıflar Bankası
|20.035.843.373
|0,60
|Sabancı Holding
|18.873.736.362
|0,58
|Türk Hava Yolları
|15.607.800.000
|0,38
|T. Halk Bankası
|15.164.248.252
|0,46
|Şişe Cam
|14.332.500.000
|0,99
|Anadolu Efes
|13.606.578.944
|1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)