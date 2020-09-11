Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 508 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.775.360.000
|8,27
|ASELSAN
|37.870.800.000
|2,52
|Koç Holding
|37.607.368.082
|0,92
|Enka İnşaat
|37.296.000.000
|0,85
|Turkcell
|31.680.000.000
|1,62
|Ereğli Demir Çelik
|31.675.000.000
|0,89
|Ford Otosan
|30.371.260.500
|7,32
|Garanti Bankası
|28.686.000.000
|0,49
|Akbank
|25.636.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|24.360.000.000
|2,27
|İş Bankası (C)
|22.994.846.700
|0,36
|İskenderun Demir Çelik
|20.677.000.000
|1,07
|Tüpraş
|20.158.745.600
|1,99
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.485.396.158
|0,40
|Vakıflar Bankası
|16.130.220.884
|0,37
|Sabancı Holding
|16.119.191.055
|0,46
|Arçelik
|15.325.515.689
|1,43
|Türk Hava Yolları
|15.111.000.000
|0,37
|Şişe Cam
|13.995.000.000
|0,92
|Sasa Polyester
|13.114.000.000
|4,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)