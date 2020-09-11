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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-09-11 13:41:34 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 508 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 41.775.360.000 8,27
ASELSAN 37.870.800.000 2,52
Koç Holding 37.607.368.082 0,92
Enka İnşaat 37.296.000.000 0,85
Turkcell 31.680.000.000 1,62
Ereğli Demir Çelik 31.675.000.000 0,89
Ford Otosan 30.371.260.500 7,32
Garanti Bankası 28.686.000.000 0,49
Akbank 25.636.000.000 0,45
Türk Telekom 24.360.000.000 2,27
İş Bankası (C) 22.994.846.700 0,36
İskenderun Demir Çelik 20.677.000.000 1,07
Tüpraş 20.158.745.600 1,99
Yapı ve Kredi Bank. 17.485.396.158 0,40
Vakıflar Bankası 16.130.220.884 0,37
Sabancı Holding 16.119.191.055 0,46
Arçelik 15.325.515.689 1,43
Türk Hava Yolları 15.111.000.000 0,37
Şişe Cam 13.995.000.000 0,92
Sasa Polyester 13.114.000.000 4,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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