Borsa İstanbul’dan finansal okuryazarlığı artırmak için “Yatırımcı Rehberi”
Borsa İstanbul, piyasalarla yeni tanışan yatırımcıların borsayı anlamalarını kolaylaştıracak çalışmaları kapsamında bir “Yatırımcı Rehberi” hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.
“Yatırımcı Rehberi” ile borsayla yeni tanışanlara önemli tavsiyeler verilirken, dolandırıcılara karşı da uyarılarda bulunuldu. Rehberde, “Sermaye piyasalarında her yatırımcı risk algısına göre yatırım kararlarını şekillendirmelidir. Yatırım tercihlerinde kısa vade yerine daha orta ve uzun vadeli planlara göre hareket etmelidir” denildi. “Finansal piyasalar kulaktan dolma bilgilerle, sosyal medyada paylaşılan videolarda yer alan yatırım tavsiyeleriyle kazanç sağlanacak yerler değildir” ifadelerine yer verilen rehberde, “Sosyal medya ve mesajlaşma programlarındaki tavsiyelerden, dolandırıcılardan mutlaka uzak durun. Aksi takdirde zarar görürsünüz” uyarısı yer aldı.