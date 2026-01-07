Borsa İstanbul’da deprem! Dev manipülasyon operasyonunda 15 kişi kıskıvrak yakalandı

  • İSTANBUL
Son Haberler

ABB'nin konser vurgununda hesap vakti! 154 milyon liralık vurgunu ortaya çıkaran bilirkişiyi suçladılar!

Anlaman için Maduro’nun kaçırılması mı lazımdı? Özel'in yerli markalara boykot çağrısında geri adım

Sen misin Trump'ı eleştiren! Canlı yayında kelepçelenerek götürüldü

AB’den küresel haydutlara destek: Darbeci Trump’ın safında yer aldılar! Maduro’yu kaçıranlar Rodriguez’e savaş açtı

Avrupa’dan Trump’a net mesaj: Grönland pazarlık konusu değil

Katlettikleri Hind Receb’in Sesi, katilleri delirtti! İsrail askerleri Hind Receb'in Sesi filminin gösterileceği üniversiteye saldırdı

Cumhuriyet ve Özgür Özel’den paralel fitnecilik! Sisi için ‘eyy’ dediğinde Erdoğan’ın arkasında durdunuz mu?

Anketin sonuçları paylaşıldı! Maduro'yu kaçıran ABD paramparça

CHP'li Mustafa Bozbey az kalsın yumruğu yiyordu

Trump’tan 2 bin federal ile Minnesota eyaletine el koyma hamlesi! Sarı kafa hızını alamadı
Gündem

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve emniyet güçlerinin uzun süredir titizlikle yürüttüğü teknik takip, bugün sabah saatlerinde büyük bir operasyona dönüştü.

Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan şikayetler doğrultusunda bir şirket adına sosyal medya hesaplarından pay piyasasına yönelik manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

