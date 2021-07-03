Borsa İstanbul’da altına dayalı 3 yeni endeks

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, 3 endekste de uluslararası piyasalarda gerçekleşen spot altın fiyatları ve kurların eş anlı olarak kullanılacağını bildirdi. Endekslerin gün içinde 10 saniyede bir hesaplanacağını aktaran Ergun, “Bu endeksin altın fiyatlarındaki değişimleri yansıtması ve yatırım fonları veya borsa yatırım fonları gibi fiziki altına yatırım yapan çeşitli finansal araçlarda dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılması hedefleniyor.”