Borsa İstanbul rekorlar kırınca... Şirketler halka açılmak için sıraya girdi!

5 bin 700’lü seviyelerle zirveyi gören borsa şu sıralar bir miktar gerilese de yatırımcı ilgisi katlanarak devam ediyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 10 Mart 2023 itibarıyla borsadaki yatırımcı sayısı 4 milyon 75 bin 641’e çıktı.

Böylece yatırımcı sayısı bazında yeni rekor seviyeye ulaşıldı.

Mart 2022’ye göre yatırımcı sayısı yüzde 63 oranında artış sağladı.

Artan yatırımcı sayısı ise halka arz edilen şirketlere rekor katılımı beraberinde getirdi

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Posta'da yer alan habere göre; 8-10 Mart tarihleri arasında Akfen Yenilenebilir Enerji’nin halka arzına yerli ve yabancı 442 bin 795 yatırımcıdan 76 milyar TL’lik rekor talep gelmişti. Astor Enerji’nin halka arzına ise 34.5 kat teklif gelmiş, toplam katılımcı sayısı 753 bin 266’ yıl bulmuştu. Yılın ilk halka arzı için 4-6 Ocak tarihleri arasında talep toplayan Söke Un’a da 118 kat talep gelmişti.

Bu da Borsa tarihinin en yüksek talep katsayısı olarak kayıtlara geçmişti. Yatırımcının yoğun ilgisi nedeniyle şirketler de borsada halka açılmak için sıraya girmiş durumda.