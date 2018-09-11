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Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı

Borsa'da BIST 100endeksi, güne yüzde 0,19 artışla 91.874,43 puandan başladı.

11 Eylül 2018 Salı 10:36
Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100endeksi, 176,08 puan ve yüzde 0,19 artışla 91.874,43 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi de yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,38 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. 

Dün yurt içinde, ikinci çeyrek büyüme verisinin beklentilere paralel yüzde 5,2 olarak açıklanmasından bulduğu destekle 93.662,58 puanı gören BIST 100 endeksi, öğleden sonra bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışlarla gerileyerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,69 değer kaybıyla 91.698,34 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik, Almanya'da ZEW endeksleri ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 ve 90.000 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 10:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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