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Ekonomi Borsa İstanbul Grubu Eğitim Programları Yayında
Ekonomi

Borsa İstanbul Grubu Eğitim Programları Yayında

Yeniakit Publisher
2024-05-17 17:15:00 -
Borsa İstanbul Grubu Eğitim Programları Yayında

Finans dünyasında uzmanlaşmak ve finansal okuryazarlığı artırmak isteyen herkes için Borsa İstanbul Grubu'nun kapsamlı eğitim programları yayınlandı.

Borsa  İstanbul Eğitim Programları, 30'u aşkın eğitim programını içermektedir. Ana vizyon, tüm sektör çalışanlarının finansal okuryazarlık farkındalığını artırmak ve finansal alanda uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda, aracı kurum, banka, finansal kurum ve portföy yönetim  şirketi çalışanları, veri dağıtım kuruluşları, halka açılmayı planlayan ve halka açık şirketlerin çalışanları, KAP, kolokasyon hizmeti alan/alacak olan üyeler, eğitim programına katılabilmektedirler. Eğitimler, birebir uygulamalı olarak gerçekleştirilmekte ve Borsa  İstanbul çalışanlarından oluşan uzman ekiplerce verilmektedir. Bu sayede katılımcılar, gerçek piyasa koşullarında deneyim kazanma fırsatı bulmaktadırlar. Eğitimlere, Türkiye'nin her yerinden başvuru yapılabilmekte ve katılım sağlanabilmektedir. Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için www.borsaistanbul.com internet sitesi üzerinden talepte bulunulabilir veya [email protected] adresinden iletişime geçilebilir. Borsa  İstanbul Grubu, finansal okuryazarlık için öncü bir adım atarken,  şirketlerin ve ülke ekonomisinin sermaye piyasalarındaki derinliğini ve farkındalığını artırmayı hedeflemektedir.

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