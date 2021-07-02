Borsa İstanbul altına dayalı 3 yeni endeks hesaplamaya başlayacak

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul'un, Borsa'da işlem gören altın fiyatlarından hesaplanmakta olan BIST Altın Endeksi'ne ilave olarak 7 Temmuz'dan itibaren Spot Altın, Altına Dayalı Kira Sertifikası ve Altın Tahvili olmak üzere 3 yeni endeks daha hesaplamaya başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu endekslerden BIST Spot Altın Endeksleri altın fiyatlarının, BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası ve BIST Altın Tahvili Endeksleri ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama AŞ tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları ve altın tahvillerinin günlük getirilerinin ölçülmesi amacıyla oluşturulduğu belirtildi.

Halihazırda hesaplanan BIST Altın Endeksi'nin, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) gerçekleşen dolar/ons cinsi altın işlemlerinin fiyatlarından hesaplandığı ve endeks altın fiyatlarının dolar/ons cinsinden getirilerini gösterdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7 Temmuz'dan itibaren yayınlanacak BIST Spot Altın Endeksi, uluslararası piyasalarda oluşan dolar/ons cinsi spot altın fiyatlarının TL/gram fiyatına çevrilmesiyle hesaplanacak ve endeks altın fiyatlarının TL/gram cinsinden getirilerini gösterecek. BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası Endeksi, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda (BAP) işlem gören, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama AŞ tarafından gram altın cinsinden ihraç edilmiş altına dayalı kira sertifikalarının aynı gün valörlü fiyatlarından hesaplanacak. Endeks, altın ve kira getirileri dahil Türk lirası cinsi getirileri gösterecek. BIST Altın Tahvili Endeksi ise BAP'ta işlem gören, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama AŞ tarafından gram altın cinsinden ihraç edilmiş altın tahvillerinin aynı gün valörlü fiyatlarından hesaplanacak. Endeks, altın ve faiz getirileri dahil Türk lirası cinsi getirileri gösterecek."

"3 endekste uluslararası piyasalarda gerçekleşen spot altın fiyatları ve kurlar eş anlı olarak kullanılacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, 7 Temmuz'dan itibaren altına dayalı 3 yeni endeks hesaplamaya başlayacaklarını belirterek, 3 endekste de uluslararası piyasalarda gerçekleşen spot altın fiyatları ve kurların eş anlı olarak kullanılacağını bildirdi.

Endekslerin gün içinde 10 saniyede bir hesaplanacağını aktaran Ergun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunlardan birisi BIST Spot Altın Endeksi. Bu endeksin altın fiyatlarındaki değişimleri yansıtması ve yatırım fonları veya borsa yatırım fonları gibi fiziki altına yatırım yapan çeşitli finansal araçlarda dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılması hedefleniyor. Diğer iki endeks ise BIST Altına Dayalı Kira Sertifikaları ve BIST Altın Tahvil endeksleri. Bu endeksler, sadece altın fiyatlarındaki değişimleri değil, altına dayalı kira sertifikalarının kira getirilerini veya altın tahvillerinin faiz getirilerini de yansıtacak. Böylece Hazine tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları ve altın tahvillerine yatırım yapan fonların dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanabilecekleri endeks ihtiyacı karşılanmış ve Hazine tarafından ihraç edilen söz konusu kıymetlere daha fazla talep yaratılmasının önü açılmış olacak."