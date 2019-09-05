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Borsa ilk yarıda yatay

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,10’luk hafif yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:29
Borsa ilk yarıda yatay

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,10’luk hafif yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,10’luk hafif yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 103,59 puanlık artışla 100 bin 181 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,03 arttı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:29
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