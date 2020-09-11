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Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-11 13:07:59 -
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kazanarak 1.102,79 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında 1.096-1.105 bandında hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,73 puan artışla 1.102,79 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,59 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,66 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 9,94 ile spor oldu.

Analistler, yurt içinde temmuz ayı cari işlemler dengesinin beklentilerin hafif altında kalmasının ardından gözlerin öğleden sonra ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası enflasyon verisinin öneminin arttığını vurgulayan analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 puanın direnç, 1.090 ve 1.070 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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