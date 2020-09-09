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Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 13:20:30 -
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kazanarak 1.094,92 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.10 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,33 puan artışla 1.094,92 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,35 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,31 ile turizm oldu.

Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu belirterek, yaklaşık bir haftadır ABD borsasında teknoloji hisselerindeki satış baskısının devam edip etmeyeceğinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın direnç, 1.090 ve 1.070 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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