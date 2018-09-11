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Borsa, günün ilk yarısında çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,62 artışla 92.268,59 puandan bitirdi.

11 Eylül 2018 Salı 13:26
Borsa, günün ilk yarısında çıktı

Günün ilk yarısında BIST 100endeksi, önceki kapanışa göre 570,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,37 ile tekstil, deri oldu. 

Avrupaborsalarındaki düşüşlere karşın alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, 92.691,56 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 92.000-92.500 bandında dengelendi.

Analistler, dün sert gerileyen bankacılık endeksinde bugün tepki alımlarının görüldüğünü, bu durumun da borsadaki yükselişi desteklediğini söyledi.

Öğleden sonra ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 ve 90.000 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 13:26
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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