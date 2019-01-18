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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.637,52 puan ve yüzde 1,69 artarak 98.454,88 puana çıktı

18 Ocak 2019 Cuma 18:28
Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,69 değer kazancıyla 98.454,88 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.637,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 holding endeksi yüzde 1,60 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,60 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,82 ile madencilik oldu.

Güne pozitif başlayan BIST 100 endeksi, 18 Ekim 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 98.662,21 puana kadar yükseldikten sonra günü 98.454,88 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi böylece yükseliş serisini üst üste 11'inci işlem gününe taşıdı.

Analistler, haftaya yurt içinde tüketici güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 100.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 18:28
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