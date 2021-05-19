  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'ın başarısı Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan'ı rahatsız etti

İhale skandalını savunurken bunu unutmuştu… İmamoğlu’ndan ucuz şov!

Altın yatırımcıları dikkat! Bu akşam saatlerinde belli olacak

Anketlerde yüzde 1 bile alamayan Davutoğlu'ndan güldüren sözler! 'Cumhurbaşkanı olmak isterim'

Almanya'da Lübnan Hizbullahı’na çalışan 3 örgüt için karar

Bakan Soylu'dan Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusu: Özür dilemesi...

Skandal E-posta ortaya çıktı! Terör örgütünden HDP'ye Türkiye talimatı

Demek ki her şey iyileşme emareleri gösterene kadarmış! Seküler Mehmet Ali Erbil'den kadınlara iğrenç sözler

İran'dan Türkiye itirafı: Ankara ortağımız ama...

Uyanış Büyük Selçuklu'da Barış Arduç bombası patladı! Yapımcıdan şaşkına çeviren karar
Tunus’ta Filistin’e destek gösterisi
5 Filistinli daha şehit oldu
Bahçe duvarından atlarken düşen çocuğun koluna korkuluk demiri saplandı
İplik fabrikasında yangın
Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kazanarak günü 1.459,57 puandan tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 18:37:00 -
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 18,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,10 ve holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,87 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 3,20 turizm oldu.

Analistler, enflasyon endişelerinin piyasa fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, yatırımcıların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iyileşme aşamasındaki ekonomilerin maruz kaldığı fiyat baskılarına karşı toleransını anlamaya çalıştığını, bunun için Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) nisan toplantısına ilişkin yarın açıklanacak tutanaklarını beklediğini söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde daralmanın boyutunun ilk çeyrekte beklentiler doğrultusunda geldiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Analistler ayrıca, yarın yurt içi piyasaların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla işleme kapalı olacağını anımsatarak, yurt dışında ise ABD'de FOMC üyesi Raphael Bostic'in konuşması, İngiltere'de ve Avro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sofi Nurettin'den sonra 'Cemil Bayık ve Murat Karayılan' bombası
Gündem

Sofi Nurettin'den sonra 'Cemil Bayık ve Murat Karayılan' bombası

Terör örgüt PKK’nın elebaşlarından Sofi Nurettin’in etkisiz hale getirilmesini değerlendiren Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, "Saha p..
Gönül Dağı'nda herkesi şok eden gelişme! Her şey boşa gidecek
Medya

Gönül Dağı'nda herkesi şok eden gelişme! Her şey boşa gidecek

Duygusal hikayesi başarılı performansıyla reyting rekorlarını alt üst eden Gönül Dağı dizisinin 29. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Fragmanda ..
Bakan Soylu'dan Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusu: Özür dilemesi...
Gündem

Bakan Soylu'dan Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusu: Özür dilemesi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnternethaber sahibi Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay