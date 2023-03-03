Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 değer kaybederek günü 5.212,38 puandan bitirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 94,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,44, holding endeksi 1,56 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,89 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 2,61 ile ticaret oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, resesyon riskinin azaldığına işaret eden veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaz aylarında faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileri ile pozitif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise negatif ayrıştığını ifade etti.

Haftaya Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Fed Bej Kitap raporunun piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde sanayi üretimi, reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, fabrika siparişleri, ABD'de ADP istihdam raporu, Avro Bölgesinde ve Japonya'da büyüme, Almanya'da Çin'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

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Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5.450 seviyelerinin direnç, 5.100 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.