Borsa güne yükselişle başladı!

Dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybıyla 8.016,09 puandan tamamladı.

Borsa güne pozitif başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 8.040,29 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,20 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 8.040,29 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52 ve holding endeksi yüzde 0,33 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile finansal kiralama faktöring olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,20 ile sigorta oldu.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve uluslararası yatırım pozisyonu verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra İngiltere'de perakende satışlar, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile ikinci el konut satışları verilerinin izleneceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.150 puanın direnç konumunda olduğunu belirterek, 8.000 ve 7.900 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizliğin devam etmesine karşın teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlenirken, bugün gözler yoğun veri gündemine çevrildi.

ABD

Dünya genelinde yılbaşına doğru mart ayında başlamak üzere güçlenen "güvercin" fiyatlamalar günden güne güç kaybetmeye devam ediyor.

Öte yandan, dün, Tayvan merkezli yarı iletken üreticisi TSMC'nin yapay zeka uygulamalarında kullanılan üst düzey çiplerine yönelik talebin şirketin 2024 gelirlerinde yüzde 20'den fazla yükseliş sağlayabileceğine yönelik beklentiler piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde risk iştahını destekledi.

Böylece, TSMC'nin New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 10'a, ABD'li yarı iletken üreticisi AMD ile Nvidia'nın hisseleri ise yüzde 2'ye yakın değer kazandı.

Ayrıca, ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri de Bank of America'nın şirketin hisse senetlerine ilişkin pozitif değerlendirmesinin ardından yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.

Dün, New York borsasında bu gelişmelerle pozitif bir seyir izlenirken, teknoloji endeksi olan Nasdaq endeksi yüzde 1,35, S&P 500 yüzde 0,88 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

AVRUPA

Avrupa borsalarında da dün pozitif bir seyir hakim olurken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarıyla birlikte Almanya'da açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,13, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,83 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,84 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif seyirle başladı.

ASYA

Asya pay piyasalarında ise karışık seyir öne çıktı.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) normalleşme adımlarını öngörülünden daha geç atabileceği ihtimalini desteklerken, dolar karşısında güç kaybetmeyi sürdüren Japon yeni pay piyasalarındaki yükseliş eğilimini beslemeye devam etti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 azalış kaydetti.

PARA PİYASASI

DOLAR-EURO

Serbest piyasada 30,1890 liradan alınan dolar, 30,1910 liradan satılıyor. 32,8470 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,8490 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 30,1440 lira, euronun satış fiyatı ise 32,7250 lira olmuştu.

BITCOIN

Kripto para piyasaları tarafında ise dün Spot borsa yatırım fonu (ETF) beklentilerinin gerçeklemesinin ardından güçlenen kar satışları sonrası 40 bin 683 dolar ile yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesini test eden Bitcoin, günü yüzde 4,4 azalışla 40 bin 841 dolardan tamamladı. Şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 41 bin 200 dolardan alıcı buluyor.

EMTİA PİYASASI

ALTIN

Altının ons fiyatı da dün yüzde 0,8 değer kazancıyla 2 bin 22 dolardan günü kapatırken, bugün yatay bir seyir izliyor.

PETROL

Jeopolitik risklerin canlı kalması emtia fiyatlarında da oynaklığa sebep olurken, dün Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 yükselişle 78,6 dolara çıktı.