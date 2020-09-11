  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 09:59:24 -
Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 1.100,93 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1,86 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 1.100,93 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,31 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,47 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 9,94 ile spor oldu.

Dün 1.090-1.110 bandında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışına göre yüzde 0,06 değer kaybıyla 1.099,06 puandan tamamladı.

Analistler, bugünün veri takviminde, yurt içinde temmuz ayı ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) öne çıktığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın direnç, 1.090 ve 1.070 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 1,9 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentisi, 800 milyon dolar ile 2,8 milyar dolar arasında yer aldı. Cari işlemler dengesi, haziranda 2 milyar 934 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 11 milyar 94 milyon dolar olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'yi ayağa kaldıran itiraf!
Dünya

Türkiye'yi ayağa kaldıran itiraf! "Sorunumuz Erdoğan'la"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sorunlarının Türk halkıyla değil Erdoğan'la olduğunu itiraf etti. Macronun boyunu aşan sözlere Türkiye..
Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı

Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan koronavirüs testinin sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

Kadir Mısıroğlu'na kükreyen CHP ve İyi Parti, 'Yunan' sevdalısı Fatih Altaylı ve Erol Mütercimler'e sessiz!
Siyaset

Kadir Mısıroğlu'na kükreyen CHP ve İyi Parti, 'Yunan' sevdalısı Fatih Altaylı ve Erol Mütercimler'e sessiz!

Merhum tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir konuşmasında sarfettiği "Yunan galip gelseydi, halifeliği kaldırmazlardı" sözünün bir kısmını alarak g..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı