  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fahrettin Altun'dan darbe açıklaması
Ukrayna’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı açıklandı
Bakan Selçuk öğretmenlerle ilgili önemli gelişmeyi duyurdu!
Araç sahipleri dikkat! Kanun teklifine eklendi
Ekonomi Borsa güne yatay başladı
Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 azalışla 1.426,55 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 10:31:00 -
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,52 puan ve yüzde 0,04 değer kaybederek 1.426,55 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,13 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,25 ile metal ana, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi dün, özellikle banka hisselerinde güçlenen tepki alımlarıyla pozitif bir seyir izledi ve günü yüzde 1,92 artışla 1.427,06 puandan tamamladı.

Analistler, enflasyon endişeleri ile yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanma ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin büyüme verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'yi tehdit etmeye kalkmışlardı! Suriye'de askeri üs kurdular
Dünya

Türkiye'yi tehdit etmeye kalkmışlardı! Suriye'de askeri üs kurdular

İran Devrim Muhafızlarına bağlı El Nuceba Örgütü'nün Rakka'ya askeri üs kurduğu bildirildi.

Kana bulayacaklardı! 6 terör örgütü TKP/ML üyesi tutuklandı
Gündem

Kana bulayacaklardı! 6 terör örgütü TKP/ML üyesi tutuklandı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde 6 ayrı ilçeye düzenlenen operasyonda yakalanan ve saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıkan terör örgütü TKP/..
CHP belediyeciliği Ufuk Uras'ı bile yıldırdı! 'Bu işte bir tuhaflık yok mu?'
Gündem

CHP belediyeciliği Ufuk Uras'ı bile yıldırdı! 'Bu işte bir tuhaflık yok mu?'

ÖDP'nin kurucusu eski milletvekili Ufuk Uras, CHP belediyeciliğini yerden yere vurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay