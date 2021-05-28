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Ekonomi Borsa güne düşüşle başladı
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 azalışla 1.413,12 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 10:10:00 -
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,91 puan ve yüzde 0,14 değer kaybederek 1.413,12 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,06 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,37 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,99 ile gıda, içecek oldu.

BIST 100 endeksi, Türk lirası varlıklardaki negatif ayrışmanın sürmesi ile dün günü yüzde 0,84 değer kaybıyla 1.415,03 puandan tamamladı.

Analistler, enflasyon endişeleri ile yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanma ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde finansal istikrar raporu, dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye değerlendirmesini piyasalar kapandıktan sonra yayımlamasının beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Standard & Poor's, ocak ayında yayımladığı değerlendirmede Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+", not görünümünü ise "durağan" olarak teyit etmişti.

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