Borş çorbası tarifi nasıl yapılır? Borç çorbası nereye ait? Rus Borş çorbası faydaları

Borç çorbası nereye ait?

Borç çorbası (Ukraynaca борщ borşç), Doğu Avrupa'da yaygın olan, Ukrayna mutfağından bir çorba. Borcun içerdiği sebzeler kemikli sığır etinin suyunda pişirilir. Rengini pancardan almaktadır. Bazen az pancar katılarak kırmızı yerine sarı renk elde edilmektedir.

Rus Borş çorbası faydaları

Kalori değeri düşük olan borş çorbasının bir porsiyonu yaklaşık 50 kaloriye denk geliyor. Besleyici özelliği fazla olan çorba, kilo vermeye de yardımcı oluyor. İsteğe göre tavuk eti veya dana etiyle yapılan çorbada kırmızı pancar, lahana, havuç, patates, defne yaprağı, maydanoz gibi sebzeler bulunuyor.

Farklı lezzetler denemek isteyenlere borş çorbası tarifi öneriyoruz. Sevdiklerinize hazırlamak için borş çorbası tarifi arıyor ya da borş çorbası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Borş çorbası yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Borş (borsch) çorbası tarifi

Borş çorbası malzemeleri

8 su bardağı su

500 gram dana eti

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

1 adet kereviz

1 adet havuç

Yarım lahana

2 diş sarımsak

3 adet domates

2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 adet defne yaprağı

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Pancarları haşlamak için:

3 adet orta boy pancar

Yarım çay bardağı üzüm sirkesi

1 tatlı kaşığı tuz

Servisi için:

Yarım su bardağı krema

Çeyrek demet dereotu

Rus Borş çorbası yapılışı

Pancarları bir fırça yardımıyla iyice yıkayın. Saplarını ve köklerini ayıklayın ancak soymayın. Derin bir tencerede tuz ve üzüm sirkesi eklediğiniz bol suda pancarları yarım saat kadar haşlayın. Bu esnada dana etini iri parçalar halinde doğrayıp ayrı bir tencerede bol suyla haşlayın. Yumuşayan pancarların suyunu süzün ve kabuklarını soyun. Pancarlarınızı küp küp doğrayın. Soğan, havuç ve kerevizi de pancarlarla aynı boyutta doğrayın. Lahanayı ince ince kıyın, sarımsağı güzelce ezin. Domatesleri rendeleyin. Haşlanan etlerin suyunu bir kenara alın. Tereyağı ve zeytinyağını tencerede kızdırın. Kereviz, havuç ve kuru soğanı sırayla ekleyip kavurun. Ardından sarımsakları da ilave edin ve 10 dakika pişirin. Lahana ve kimyonu da ilave edip 10 dakika daha pişirin. Son olarak domates rendesini de ilave edin ve suyunu çekene kadar kavurun. Haşlanmış et ve pancar parçalarını, defne yaprağı ile birlikte malzemelere ekleyin. Et suyunu da ilave edip 10 dakika kadar pişirin.

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