Bornova deprem toplanma alanları
İzmir’deki 6,6 şiddetinde meydana gelen depremin ardından vatandaşlar bölgedeki toplanma alanlarına akın etti. AFAD, depremden sonra başlayan arama kurtarma çalışmalarıyla beraber bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Peki, İzmir Bornova deprem toplanma alanları nerelerde?
Merkez üssü İzmir ve çevresi olan illerde şiddetli bir deprem meydana geldi. Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen depremin şiddeti 6.6 olarak açıklandı. Meydana gelen şiddetli depremde AFAD'ın açıklamasına göre 4 kişi hayatını kaybetti, 120 de yaralı var.
Bornova ilçesi Deprem toplanma alanları, depremde nereye gidilecek? İşte ayrıntılar...