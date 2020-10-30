Bornova deprem toplanma alanları

Merkez üssü İzmir ve çevresi olan illerde şiddetli bir deprem meydana geldi. Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen depremin şiddeti 6.6 olarak açıklandı. Meydana gelen şiddetli depremde AFAD'ın açıklamasına göre 4 kişi hayatını kaybetti, 120 de yaralı var.

Bornova ilçesi Deprem toplanma alanları, depremde nereye gidilecek? İşte ayrıntılar...

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