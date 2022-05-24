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Dünya Boris Johnson'ın karantinada parti skandalı! Fotoğraf basına sızdı
Dünya

Boris Johnson'ın karantinada parti skandalı! Fotoğraf basına sızdı

İngiltere'de Başbakan Johnson'ın, koronavirüs kısıtlamaları kapsamında halkın büyük etkinliklerde bir araya gelmesinin yasak olduğu dönemde katıldığı partiden fotoğraf basına sızdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 07:57:00 - 2022-05-24 08:01:20
Boris Johnson'ın karantinada parti skandalı! Fotoğraf basına sızdı

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın Covid-19 kısıtlamalarına rağmen Başbakanlıkta düzenlenen bir partiye katıldığına dair yeni fotoğraf ortaya çıktı.

ITV News tarafından elde edilen fotoğrafların, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'daki görevi sona eren İletişim Direktörü Lee Cain için Kasım 2020'de düzenlenen bir parti sırasında çekildiği belirtildi.

Johnson'ı elinde içkiyle konuşma yaparken gösteren fotoğrafın çekildiği dönemde, halkın, hane halkı üyeleri dışındaki kişilerle büyük etkinliklerde bir araya gelmesi yasaktı.

Johnson, polisin yaptığı soruşturmada bu etkinlik için para cezası almadı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden Angela Rayner, Johnson'ı yalan söylemekle suçladı.

Rayner, "Boris Johnson defalarca yasaları çiğnemekle ilgili hiçbir şey bilmediğini söyledi. Şimdi hiç şüphe yok, yalan söyledi. Johnson kuralları koydu ve sonra onları çiğnedi." dedi.

Tepkilere neden olan partilerle ilgili kıdemli müsteşar Sue Gray'in yaptığı soruşturmaya ilişkin raporun bu hafta açıklanması bekleniyor.

İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de Covid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından sene başında soruşturma başlatmıştı.

Geçen hafta biten soruşturma kapsamında Başbakan Johnson'a kendi doğum günü partisine katılmaktan para cezası verilmişti.

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