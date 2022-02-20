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Dünya Boris Johnson: Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyorlar
Dünya

Boris Johnson: Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyorlar

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kanıtların, Rusya'nın Avrupa'daki en büyük savaşı planladığını gösterdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 03:56:00 -
Boris Johnson: Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyorlar

Johnson, BBC'ye verdiği ve tamamı TSİ ile 12.00'da yayınlanacak röportajında, "Gerçek şu ki tüm işaretler, planın bazı açılardan çoktan başlamış olduğu yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

İstihbaratın, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatacak bir işgal başlatma niyetinde olduğunu gösterdiğine işaret eden Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ın Batılı liderlere, istihbaratın Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya sadece doğudan, Donbass üzerinden değil, Belarus ve Kiev çevresindeki bölgeden girmeyi planladığını söylediğini aktardı.

"Korkarım ki gördüğümüz plan, 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaş olabilecek bir şey için." diyen Johnson, insanların sadece Ukraynalıların değil, aynı zamanda genç Rusların da potansiyel kayıplarını göz önünde bulundurması gerektiğini sözlerine ekledi.

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