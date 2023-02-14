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Spor Borini'de bomba gelişme! Çarşamba günü...
Spor

Borini'de bomba gelişme! Çarşamba günü...

Fabio Borini transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, oyuncunun kulübü Fatih Karagümrük'le anlaşma sağladı. Borini'nin son kararı çarşamba günü vermesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 21:49:00 -
Borini'de bomba gelişme! Çarşamba günü...

Fabio Borini transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, oyuncunun kulübü Fatih Karagümrük'le anlaşma sağladı. Borini'nin son kararı çarşamba günü vermesi bekleniyor.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini'nin geleceği netleşiyor. Yıldız isme Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın talip olduğu belirtilmişti.

Uzun süren görüşmelerin ardından siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcunun transferi için Karagümrük ile el sıkıştı.

A Spor'un İtalyan basınından derlediği habere göre Beşiktaş, Borini için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Ancak transferde son kararı Borini'nin vereceği kaydedildi. Başarılı oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bittiğine dikkat çekildi ve haziran ayında imza ücreti alabileceği bir takıma gitmeyi tercih edebileceği ifade edildi.

Bunun yanı sıra Beşiktaş'ın, Borini'ye şu anda kazandığının iki katı bir yıllık ücret sunduğu bildirildi.

Borini'nin transferle ilgili kararını çarşamba günü vereceği açıklandı. İtalyan yıldız bu sezon Karagümrük'te 21 maça çıkarken, 14 gol ve 8 asistle oynadı.

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