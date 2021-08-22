Borcu olanlar dikkat! Son 9 gün

Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik Sigortası primleri, 30 Nisan ve öncesi işlenen fiillere ilişkin (trafik gibi) idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası hâlinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, öğrenci kredileri gibi birçok borç, yapılandırma kapsamında değerlendiriliyor.

Yapılandırmadan faydalananlara; borçlarını ikişer aylık periyotlarla ve 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkânı sunuluyor. Vatandaşlar, vade farkını ödemek suretiyle bu seçeneklerinden birini tercih edebiliyor. 18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir vatandaş, borcunu 36 ayda ödüyor.