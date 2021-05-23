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Ekonomi Borç yapılandırmasını içeren kanun teklifi Meclis’e sunuldu
Ekonomi

Borç yapılandırmasını içeren kanun teklifi Meclis’e sunuldu

AK Parti, 15 maddelik yeni ekonomi teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 22:10:00 -
Borç yapılandırmasını içeren kanun teklifi Meclis’e sunuldu

Teklif, Covid-19 salgınının ülke ekonomisine etkisini azaltmayı, istihdamı ve üretimi korumayı amaçlıyor. Düzenlemeyle borçlar yeniden yapılandırılıyor. Esnafa sicil affı getiriliyor. Matrah artırımının yer aldığı kanun teklifinde 30 Nisan tarihinden önceki vergi, idari para cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları gibi gerçekleştirilmemiş ödemelerin yapılandırılmasını öngörülüyor. Teklifle işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme imkânı sağlanacak. Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.

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