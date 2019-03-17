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Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!

CounterPunch dergisi, ABD'nin askeri sanayi kompleksinin yozlaşmış hükümet ve beceriksiz yetkililer ile birlikte ülkeyi giderek daha fazla borç yatağına sürüklediğini belirtti.

17 Mart 2019 Pazar 22:54
Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!

John W. Whitehead imzalı yazıda, sürekli artan ordu harcamalarının ABD'yi iflasa sürüklediği, hükümetin ve yetkililerin ise halka yalan söyleyerek askeri ihtiyaçlar için daha fazla finansman talep ettiği kaydedildi.

Örnek olarak Open the Government örgütünün yaptığı araştırmanın sonuçları gösteriliyor. Araştırma, ABD askerlerinin askeri alanla hiçbir ilgisi olmayan işlere büyük miktarda para harcadığını ortaya koydu. Raporda, askeri yetkililerin 9 bin 241 dolara bir koltuk, 53 bin dolara porselen yemek takımı, 308 bin dolara alkol ve hatta 4.6 milyon dolara da ıstakoz ve yengeç aldığı belirtiliyor.

Ayrıca ABD hükümetinin, vergi gelirlerinden elde ettiğinden çok daha fazla harcadığı, bu yüzden diğer ülkelerden büyük borç almak zorunda kaldığı vurgulandı. Bu paralar sadece devlet kurumlarının finansmanına ve dünya genelinde son bulmayan savaşlara harcanırken eğitim, sağlık, altyapı alanlarının düşüşte olduğu ifade edildi.

Askeri imparatorlukların son kuruşa kadar harcayarak kaçınılmaz olarak yok olduğu hatırlatılan yazıda, "Roma öyle oldu. Şimdi yeniden aynı şey oluyor. Amerikan imparatorluğu çöküyor" dendi.

2001'den bu yana yurt dışında 4,7 trilyon harcandı

ABD'nin gün geçtikçe borç bataklığına saplandığını, hatta finansmanla ilgili tüm kararların ülkenin askeri sanayi kompleksi tarafından verildiğini yazan Whitehead, Washington'un 2001'den bu yana yurtdışında 4.7 trilyon dolar harcadığına dikkat çekerek ülke borcunun saat başı 32 milyon dolar arttığını, hükümetin ise Irak'ta birkaç saniye harcadığının, ortalama bir Amerikalının bir yılda kazandığından daha fazla olduğunu kaydetti.

Bunun yanında ABD'nin dünyayı daha güvenli hale getirmediğine işaret edilirken, ABD'nin her 12 dakikada bir dünyanın herhangi bir noktaya bomba attığını, 2001'den bu yana ABD'nin eylemleri yüzünden 500 binde fazla kişinin öldüğü vurgulandı.

Yazının sonunda, ABD'nin total iflasa doğru ilerlediğini ifade eden Whitehead, ülkede neredeyse tüm alanlarda çöküş belirtilerinin göründüğünü ancak Amerikan hükümetinin buna hazırlandığını ve her türlü hoşnutsuzluğu bastırmaya hazır olduğunu yazdı.

 

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 22:54
  1. ABD
  2. Washington
  3. Irak
  4. John W. Whitehead
  5. ABD çöküyor

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