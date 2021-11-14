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Yerel Borç- alacak nedeniyle atölyeyi ateşe verdi
Yerel

Borç- alacak nedeniyle atölyeyi ateşe verdi

İzmir'in Bornova ilçesinde R.Ç., borç- alacak meselesi nedeniyle Orhan Sönmez'e ait mobilya atölyesini ateşe verdi. Can kaybının yaşanmadığı olayda, atölyede hasar oluşurken, kaçan şüpheli ise kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 02:31:00 -
Borç- alacak nedeniyle atölyeyi ateşe verdi

Olay, saat 01.00 sıralarında Zafer Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre R.Ç., borç- alacak meselesi nedeniyle Orhan Sönmez'i telefonla arayıp, mobilya atölyesini yakacağını söyledikten sonra iş yerini ateşe verip kaçtı. Mobilya atölyesinden yükselen dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Atölyede hasar meydana geldi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, bir parkta otururken yakaladığı R.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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