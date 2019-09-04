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Bonfilet beş yıl aradan sonra WorldFood İstanbul’da

Gıda ve içecek üreticilerini 27 yıldır bir araya getiren, 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen WorldFood İstanbul Fuarı’na Türkiye’nin önemli firmalarından Bonfilet katılıyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:11
Bonfilet beş yıl aradan sonra WorldFood İstanbul’da

Gıda ve içecek üreticilerini 27 yıldır bir araya getiren, 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen WorldFood İstanbul Fuarı’na Türkiye’nin önemli firmalarından Bonfilet katılıyor. Beş yıl aradan sonra yeniden fuarda et severler ile buluşacak olan marka, yenilediği üretim teknolojilerini, et kültürünü ve tecrübelerini ziyaretçileriyle paylaşacak.



1905 yılında Akkoyun ailesinin hayvancılık ve kasaplık faaliyeti ile başlayan, sektörün önemli markalarından Bonfilet, beş yıl aradan sonra yeniden WorldFood İstanbul’da yerini alacağını duyurdu. Marka, gıda ve içecek üreticilerinin ve Türkiye’nin önde gelen alıcılarının buluşma noktası olarak kabul ettiği, 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek WorldFood İstanbul’da ziyaretçileri ile buluşacak.



27 yıldır sektör profesyonellerini buluşturan WorldFood İstanbul’da yer almaktan mutlu olduklarını belirten Bonfilet COO’su Kemal Bozkuş; "Sektörün köklü ve öncü üreticilerinden olmanın verdiği sorumluluk ile ‘sağlıklı ve güvenilir gıda’ konusunda büyük hassasiyet gösteriyoruz. Bu sebeple uluslararası standartlarda ve AB normlarında üretim süreçlerine ve akıllı otomasyon sistemlerine yatırım yapıyoruz. Aynı zamanda kısa ve orta vadede ürün çeşitliliğimizi artırarak, tüketicilerimizin sofralarına sağlıklı, özel yeni tatlar ekleyeceğiz" dedi.



Lezzetli workshoplar fuara renk katacak


Bonfilet, 6 Eylül Cuma günü Executive Chef Rafet İnce önderliğinde düzenlenecek workshop ve tadım etkinliği de düzenleyeceğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:11
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