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Aktüel

Bombalı eylem hazırlığında yakalanan YPG/PKK'lı teröristlerin yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-23 17:29:33 -
Bombalı eylem hazırlığında yakalanan YPG/PKK'lı teröristlerin yargılanmasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye giriş yaptığı iddiasıyla haklarında dava açılan biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya Suriye uyruklu tutuklu sanık Miray H. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar K.O. ve C.H. ise duruşmaya gelmedi.

Mahkemede tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Miray H, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği emniyet ifadesinin geçerli olduğunu belirterek, "YPG/PKK terör örgütü içerisinde bulunduğum için pişmanım. Mahkeme aşamalarında detaylı beyanlarda bulundum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak Miray H'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Miray H'nin mevcut tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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