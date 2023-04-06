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Dünya Bombalı "düğün hediyesi" damadı ve kardeşini öldürdü
Dünya

Bombalı "düğün hediyesi" damadı ve kardeşini öldürdü

Yeniakit Publisher
2023-04-06 08:20:00 -
Bombalı "düğün hediyesi" damadı ve kardeşini öldürdü

Hindistan'da yeni evli bir adam ve erkek kardeşi, düğün hediyesi olarak verilen bomba düzenekli ev sinema sisteminin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, olay, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerindeki Chhattisgarh eyaletinin Kabirdham ilçesinde, yeni evli bir çiftin evinde meydana geldi.

Patlamada damat ve erkek kardeşi ölürken 18 aylık bir bebek de dahil, 4 kişi yaralandı.

Hediyenin, prize takılır takılmaz infilak eden patlayıcılarla donatıldığını söyleyen polis, şiddetli patlamanın yaşandığı odanın duvarlarının ve evin çatısının çöktüğünü bildirdi.

Polis, bomba yerleştirilmiş düğün hediyesinin, gelinin eski sevgilisi tarafından gönderildiğini; 33 yaşındaki Sarju Markam isimli eski sevgilinin geçmişte 29 yaşındaki gelinle ilişkisi olduğunu, kendisinin ikinci eşi olması için ısrar ettiğini iddia etti. Kadının ailesinin, bu evliliğe onay vermediği belirtildi.

Şüpheli eski sevgili Markam, soruşturma kapsamında Madya Pradeş eyaletinde gözaltına alındı.
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Kaynak: Dünya Gazetesi

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