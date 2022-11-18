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Gündem Bombacı teröristle karı koca süsü vermişler! O alçağın görüntüsü çıktı
Gündem

Bombacı teröristle karı koca süsü vermişler! O alçağın görüntüsü çıktı

Taksim'i kana bulayan terörist Alham Albasir'in karı-koca kılığında Türkiye'ye geldiği PKK'lı Bilal Hassan'ın görüntüsü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 14:34:00 - 2022-11-18 14:37:54
Bombacı teröristle karı koca süsü vermişler! O alçağın görüntüsü çıktı

Beyoğlu'ndaki hain saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir’in Türkiye'ye ‘karı-koca’ kılığında birlikte geldiği PKK/YPG’li Bilal Hassan'ın fotoğrafı ortaya çıktı.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan 17 kişi arasındaki fail Ahlam Albashir ile ilgili çarpıcı detaylardan birine daha ulaşıldı. Eylemi gerçekleştiren Ahlam Al Bashir adlı Suriyeli teröristin Türkiye’ye karı-koca kılığında giriş yaptığı tespit edildi.

Türkiye'ye ‘karı-koca’ kılığında birlikte gelen ve 17 yaşında kadın teröristin kocası sıfatı ile gelen Bilal Hassan’ın fotoğrafı ortaya çıktı.

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Yorumlar

Putsavar

teröristlere ve onlara terörist diyemeyenlere idam istiyoruz

Ferudun

DERIN ANALIZ : SURIYE'DEN VE IRAK'TAN ARAPLARI KACIRIP ESRAR ICIRIYORLAR SONRA DA GÖNDERIYORLAR. AMAC TÜRKIYE'DE KAOS YARATMAK. ONLAR COK ALCAKTIR, COOOOK...
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