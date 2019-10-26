Bomba yüklü motosiklet son anda yakalandı!
Münbiç'ten Azez'e, bir anne ve oğluyla birlikte gönderilen bomba yüklü motosiklet son anda yakalandı. PKK'nın, anne ve oğlunu, 600 dolar para vaadiyle kandırdığı belirlendi.26 Ekim 2019 Cumartesi 15:37
Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, emniyet ekipleri tarafından bir çocuk ile annesinin bomba yüklü motosikleti getireceği ihbarı üzerine operasyon düzenlenerek, iki kişi tutuklandı.
Son anda facianın önüne geçildi
Emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Azez'de son anda facianın önüne geçildi.
Para vaadiyle kandırdılar
PKK/PYD/YPG terör örgütünün, eşi ölen ve 3 tane küçük yaştaki çocuklarıyla maddi imkansızlıklar içerisinde yaşayan anne ile oğlunu, 600 dolar para verecekleri vaadiyle kandırdığı belirtildi.
Tutuklandılar
Anne ve oğlu, sevk edildiği Azez Mahkemesi tarafından tutuklandı.
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