Bomba kulis patladı! İşte Saadet Partisi’nin yeni genel başkanı

30 Haziran tarihinde olağanüstü kurultaya giden Saadet Partisi ile ilgili, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Anadolu Yayıncılar Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

TV100'de Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade programına konuk olan Burhan, "Saadet Partisi’nde Temel Bey sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakacağını açıklamıştı bugün de yüksek istişare kurulu toplantısı yapıldı. Pazartesi günü de genel başkanı açıklayacaklar tek adayla gidecekler şu ana kadar 3 tane isim vardı, şu anda benim almış olduğum bililere göre genel başkan adayı olarak Mahmut Arıkan’da karar kılındığı söyleniyor." dedi.

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