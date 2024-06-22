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Siyaset Bomba kulis patladı! İşte Saadet Partisi’nin yeni genel başkanı
Siyaset

Bomba kulis patladı! İşte Saadet Partisi’nin yeni genel başkanı

Yeniakit Publisher
2024-06-22 11:34:00 -
Bomba kulis patladı! İşte Saadet Partisi’nin yeni genel başkanı

Gazeteci Sinan Burhan, Saadet Partisi’nde genel başkanlığı için kulislerde adı geçen ismi ilk kez açıkladı.

30 Haziran tarihinde olağanüstü kurultaya giden Saadet Partisi ile ilgili, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Anadolu Yayıncılar Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

TV100'de Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade programına konuk olan Burhan, "Saadet Partisi’nde Temel Bey sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakacağını açıklamıştı bugün de yüksek istişare kurulu toplantısı yapıldı. Pazartesi günü de genel başkanı açıklayacaklar tek adayla gidecekler şu ana kadar 3 tane isim vardı, şu anda benim almış olduğum bililere göre genel başkan adayı olarak Mahmut Arıkan’da karar kılındığı söyleniyor." dedi.

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Yorumlar

Tuna

Kıymeti bilinmedi Erdoğan’la uzlaşmayan tek isimdi keşke herkes oy verseydi
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