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Gündem Bomba kat ne demek? Bomba kat nasıl olur?
Gündem

Bomba kat ne demek? Bomba kat nasıl olur?

Bomba kat nedir? Hangi katlar bomba kat olarak tanımlanır? İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde şuana kadar 34 kişi hayatını kaybetti. İzmir depreminde yıkılan binalarda ise dikkat çeken kareler yansıdı. Binanın yıkılmasının nedenleri arasında bomba katların olduğu ifade ediliyor. Peki nedir bu bomba kat? Bomba kat ne demek?

Yeniakit Publisher
2020-10-31 20:14:00 -
Bomba kat ne demek? Bomba kat nasıl olur?

İzmir’deki deprem sonrası uzmanlar yıkılan binalarında bulunan bomba kat olarak da ifade edilen yerlerin olduğuna dikkat çekti. Deprem sonrası gözlerin çevrildiği bomba katlar, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki bomba kat nedir? Bomba kat nasıl olur?

Bomba kat nedir?

Bomba kat, zemin kattaki binaların duvarlarının yıkılıp yerine cam ve pencere yapılması olarak ifade edilir. Bu tür binalara bomba kat ismi verilmekte. Binaların yıkılmasının nedenleri arasında gösteriliyor. Binanı duvarlarının yıkılıp yerine pencere yapılması bina kapasitesinin yitirmesine neden olduğundan bina en ufak bir sarsıntıda göçmeye başlıyor. Çoğu zaman bir sorun binanın yıkılması için sebep oluyor. Binanın içerisindeki taşıyıcı elemanların düzenli olmadığı sonucu ortaya çıkabilir.

 

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