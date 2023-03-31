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Bomba anket az önce açıklandı! Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-03-31 16:31:00 -
Bomba anket az önce açıklandı! Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, gazeteci Hadi Özışık’ın youtube'daki canlı yayınına konuk oldu. Aktaş, son ankete göre Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarını açıkladı.

Anket firması dendiği zaman akla ilk gelen firmalardan olan GENAR Araştırma Şirketi’nin 14 Mayıs 2023 seçimi anketi, başkan İhsan Aktaş tarafından açıklandı. Önceki seçimler incelendiğinde nokta atışı yapan GENAR Araştırma, seçimin ikinci tura kalması halinde Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek olan mücadelede Erdoğan'ın yüzde 52.3, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 47.7 oranında oy alacağını belirtti.

 

 
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Yorumlar

Necip Millet

????????????

Osmanlı

Bakalım seçime kadar ne senaryolar görecez
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