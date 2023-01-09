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Spor Boluspor'dan transfer
Spor

Boluspor'dan transfer

1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor, Güney Afrikalı forvet oyuncusu Dino Ndlovu ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 18:25:00 -
Boluspor'dan transfer

1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor, Güney Afrikalı forvet oyuncusu Dino Ndlovu ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın Klerksdorp şehrinde doğan 33 yaşındaki golcü Ndlovu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sezonun ikinci yarısında 99 numaralı formayı giyecek Ndlovu'nun, 2021'de transfer olduğu Kocaelispor'da 15 maça çıktığı, 9 gol atıp bir asist yaptığı kaydedildi.

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