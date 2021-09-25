Bolulular ayaklandı! Öğlen asılan ahlaksızlığın tabelası akşam indirildi

Bolu'da kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde bir iş merkezinin 2'nci katında bugün öğle saatlerinde "erotik shop" dükkanı açıldı.

Ahlaksızlığın çocukların gözleri önüne seren dükkanın tabelası asıldı.

Bolulular ayaklandı!

Caddeyi kullanan binlerce vatandaşın gördüğü tabela tepki çekti. Tepkilerin ardından harekete geçmek zorunda kalan Bolu Belediyesi, yaptığı incelemede dükkanın ruhsatsız olduğu tespit etti.

Dükkanı açan 2 öğrenci görünümlü şahısların belediyeye ruhsat başvurusu yaptığı ve başvurunun reddedildiğinin belirlenmesi üzerine ekipler, dükkanı mühürlemek için çalışma başlattı. Dükkan zabıta tarafından mühürlendi.

Ahlaksızlığın tabelası indirildi

Ayrıca kentin en işlek caddesine bakan üzerine konulan tabela itfaiye tarafından akşam saatlerinde indirildi.

Ahlaksızlığa tepki gösteren Bolulu vatandaşlar tabelanın indirilmesinin doğru olduğunu söyledi. Polis ekipleri de bölgede herhangi bir provokasyona karşı güvenlik önlemi aldı.

"Bolu'da böyle şeyler kabul görmez"

Dükkan önüne gelen Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği Başkanı Mahmut Alan da söz konusu işletmeye tepki göstererek, "Burası Bolu. Bolu'da böyle şeyler kabul görmez. Herkesin çoluğu var, çocuğu var. Burada oturan bir aile, eşiyle nasıl girip çıkacak. Bolu'da böyle şeyler hoş görülmez. Cadde de milleti böyle provoke etmeye gerek yok. Açacaksa gitsin, internet üzerinden mi satıyor bunun bir sürü değişik yolları var. Böyle tabela asıp da milleti burada provoke etmenin bir anlamı yok" dedi.