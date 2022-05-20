Bolu'da zehir taciri 2 kişi tutuklandı
Bolu'da otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı. Savcılık ifadelerinden sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.
Bolu'da otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yapıldı.
Durdurulan bir otomobildeki aramada, 895 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sürücü Samet E. (24) ile otomobildeki Fahri Ş. (24) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinden sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.