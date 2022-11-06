Bolu'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
TEM Otoyolu Bolu geçişinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Otoyolun İstanbul istikametinde 34 EHC 819 plakalı yolcu otobüsü, Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında devrildi.
Çok sayıda ekip sevk edildi
Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu bilgisi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Yaralı yolcular, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.