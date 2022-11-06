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Yerel Bolu'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Yerel

Bolu'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu Bolu geçişinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 16:30:00 - 2022-11-06 16:44:22
Bolu'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Otoyolun İstanbul istikametinde 34 EHC 819 plakalı yolcu otobüsü, Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında devrildi.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu bilgisi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Yaralı yolcular, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

 

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