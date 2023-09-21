Bolu'da kursağı yırtılan atmaca tedavi edildi

Ormanda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan atmaca, tedavisi yapılmak üzere Bolu İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine getirildi. Uzman Veteriner Hekim Dr. Adem Turan tarafından yapılan kontrolde atmacanın kursağında yırtık oluştuğu tespit edildi. Tedavisi yapılan atmaca, doğal yaşam alanına salındı.

Veteriner Hekim Turan, "Doğaya atılan veya bırakılan insan kaynaklı evsel atıkların ya da çöplerin arasında sağlığa ciddi şekilde zarar verecek maddelerin özellikle kuşlar tarafından gıda maksatlı tüketilmesi büyük zarar oluşturmaktadır" dedi.

Çöplerin sadece yaban hayvanları değil, tüm hayvanlar için tehlike olabileceğini aktaran Turan, insan kaynaklı olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması için çaba

gösterilmesi gerektiğinin önemini dile getirdi.