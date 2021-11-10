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Yerel Bolu'da kaza! 6 yaralı
Yerel

Bolu'da kaza! 6 yaralı

Bolu'da ağaca çarpan otomobildeki 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 18:18:00 -
Bolu'da kaza! 6 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'dan Mudurnu istikametine seyreden Şahin O. idaresindeki 06 BUK 275 plakalı otomobil, Aynalıkaya mevkisinde yoldan çıkarak yamaç aşağı sürüklendi.

Yaklaşık 20 metre sonra ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü ile eşi Suna, çocukları Eylül, Cemre, Buğlem ve Tuana O. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil ise vinç yardımıyla kaldırıldı.

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