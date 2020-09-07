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Aktüel Bolu'da devrilen traktörün altında kalan baba öldü, oğlu yaralandı
Aktüel

Bolu'da devrilen traktörün altında kalan baba öldü, oğlu yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 11:32:50 -
Bolu'da devrilen traktörün altında kalan baba öldü, oğlu yaralandı

BOLU (AA) - Bolu'da devrilen traktörün altında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elmalık köyünde Ahmet ve oğlu Enes Yiğit, 42 N 4479 plakalı traktörleriyle ormana çalışmaya gitti. Uzun süre kendilerinden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, Ahmet Yiğit'in devrilen traktörün altında kaldığını, oğlunun kabinde sıkıştığını gördü.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan Enes Yiğit, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşamını yitirdiği belirlenen baba Yiğit'in cenazesi, itfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılarak aynı hastanenin morguna konuldu.

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