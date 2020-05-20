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Bolu’da çocuklar parklarda güneşli havanın tadını çıkardı

Bolu’da, sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan 0-14 yaş grubu çocuklar, sıcak havanın tadını parklarda oyun oynayarak çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:33:41 -
Bolu’da çocuklar parklarda güneşli havanın tadını çıkardı

Bolu’da, sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan 0-14 yaş grubu çocuklar, sıcak havanın tadını parklarda oyun oynayarak çıkardı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 Nisan tarihinde 20 yaş ve altı vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, bugün ikinci kez kalktı. Korona virüse karşı elde edilen başarının ardından kademeli olarak başlayan normale dönüş kapsamında 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş grubu çocuklar, aileleri ile birlikte Bolu’da parklara akın etti. Güzel havanın tadını parklarda çıkaran çocuklar, aileleri ve arkadaşları ile oyunlar oynadı.



“Parka geldiğimde huzur hissettim”


Parka geldiğinde huzur hissettiğini söyleyen 11 yaşındaki Efe Gençtürk, “Parka geldiğimde huzur hissettim. Kuşlar gibi özgürce uçuyordum neredeyse. Serbest olmak iyiymiş. Ev hapis gibiydi. Ama dışarısı cennet bahçesi gibi. Çarşamba günü iyiki bize gelmiş. Artık her gün Çarşamba gününü iple çekiyorum. Bugün bisiklete bineceğim, top oynayacağım, parklarda dolaşacağım, kuzenlerimle oyunlar oynayacağız” diye konuştu.



“Hapishaneden çıkmış gibi oldum”


10 yaşındaki Melisa Çevik, hapishaneden çıkmış gibi olduğunu ifade ederek, “Çok mutluyum. Uzun süreden sonra hapishaneden çıkmış gibi oldum. Çarşamba günü, çocukların günü gibi bir şey oldu. Çok sıkılıyoruz artık evde yapacak bir şey kalmadı. Artık dört gözle çarşamba gününün gelmesini bekliyorum” dedi.

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