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Bolu’da 332 gram uyuşturucu yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Bolu TEM Otoyolunda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 332,54 gram esrar ile yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

2020-04-22 10:31:28 -
Bolu’da 332 gram uyuşturucu yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Bolu TEM Otoyolunda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 332,54 gram esrar ile yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu taşındığı yapıldığı bilgisi üzerine TEM Otoyolu üzerinde operasyon başlattı. Uygulama noktası kuran ekipler, uyuşturucu madde taşıdığı iddia edilen kamyoneti durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda, 2 parça halinde toplam ağırlığı 332,54 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan kamyonetin sürücüsü M.T. (44) ve yanındaki Ö.S. (25), ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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